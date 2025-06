Spiare il telefono del partner è sempre reato L’avvocato | Vi spiego perché

Spiare il telefono del partner potrebbe sembrare un gesto di semplice curiosità, ma in realtà è molto più serio di quanto si pensi. La Corte di Cassazione ha chiarito che questo comportamento costituisce un reato penale, con conseguenze legali significative. La privacy digitale deve essere rispettata come quella fisica: violarla può portare a sanzioni fino a 10 anni di reclusione. Scopriamo insieme perché il rispetto della privacy è fondamentale e quali sono i limiti legali.

Controllare di nascosto o spiare il telefono del partne r o di un’altra persona può sembrare solo una questione di fiducia, ma in realtà può costituire un vero e proprio reato penale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 194212025, confermando la condanna per accesso abusivo a sistema informatico, punibile con una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo la Corte, violare la privacy digitale di una persona – accedendo senza permesso al suo smartphone protetto da password – equivale ad accedere in modo illecito a un sistema informatico, ai sensi dell’art. 615-ter del Codice Penale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it