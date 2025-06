Spiagge vip quanto costa una giornata al mare in Versilia | Twiga e non solo i prezzi

Se pensavate che il lusso avesse un prezzo, preparatevi a scoprire quanto può essere alto trascorrere una giornata tra le spiagge VIP della Versilia. Dal Twiga Beach Club alle altre esclusive location, i costi sfiorano cifre da capogiro, trasformando una semplice giornata di mare in un’esperienza da mille e una notte. Ma quanto realmente si spende? Scopriamolo insieme.

Firenze, 7 giugno 2025 – Una giornata al mare può costare anche più di un weekend in hotel. Almeno se si scelgono le spiagge vip più esclusive d’Italia. Secondo l’annuale rilevazione del Codacons, i prezzi nei lidi di lusso hanno toccato livelli da record: in Versilia, per una tenda imperiale al Twiga Beach Club, si può arrivare a spendere 1.500 euro al giorno. Il dato emerge dal monitoraggio sui listini degli stabilimenti balneari 2025, che include anche una classifica delle località con i costi più elevati. In media, per un ombrellone e due lettini durante il fine settimana in uno stabilimento “standard”, la spesa giornaliera si aggira ancora tra i 32 e i 35 euro, con forti differenze tra una zona e l’altra: si arriva a 45 euro a Sabaudia, 90 euro a Gallipoli, e fino a 120 euro in alcune località della Sardegna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiagge vip, quanto costa una giornata al mare in Versilia: Twiga e non solo, i prezzi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spiagge Giornata Mare Versilia

Giornata Mondiale dell’Ambiente, Civitavecchia pulirà le sue spiagge - Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Civitavecchia si tingerà di verde grazie all'iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge”.

Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi "vip" hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1.500 euro al giorno. Lo afferma il Codacons. #ANSA Partecipa alla discussione

Uomo muore in #mare dopo un malore: primo decesso stagionale sulle spiagge della #Versilia Partecipa alla discussione

Spiagge vip, quanto costa una giornata al mare in Versilia: Twiga e non solo, i prezzi - Il Codacons pubblica i dati sui lidi più cari d’Italia: listini stabili in media, ma per i posti esclusivi si vola. I prezzi da Forte dei Marmi alla Sardegna ... Da lanazione.it

Spiaggia, quanto costano lettini e ombrelloni per l'estate 2025: per una giornata Vip spesa fino a 1500 euro - Per le famiglie italiane, anche le più ritardatarie, è arrivato il momento di fare i conti con l'estate 2025. La spiaggia non solo solo meta di lunghe vacanze, ma anche ... Scrive msn.com

Per un giorno in spiaggia si spendono fino a 1.500 euro in Versilia: lo studio del Codacons - Per un posto in prima fila al mare le tariffe dei lidi «vip» hanno raggiunto livelli stellari, al punto che per la tenda più esclusiva della Versilia si spendono ad agosto 1500 euro al giorno. Lo affe ... Si legge su msn.com

Versilia il pontile a Lido di Camaiore visitare, conoscere la Versilia la Rondine B&B consiglia