Dopo un paio di giorni di festeggiamenti per la promozione in Serie B, lo Spezia Women si prepara a una nuova sfida con determinazione e spirito combattivo. Questa sera alle 20.30 al 'Marchini' di Castelnuovo Magra, le ragazze affronteranno il Real Meda nella semifinale di Coppa Italia, con l’obiettivo di raggiungere la finale e scrivere un altro capitolo di successo nella loro storia. La passione del pubblico sarà il motore in più per questa avvincente battaglia.

Dopo la promozione in serie B lo Spezia Women ha tutte le intenzioni di continuare ad essere protagonista in Coppa Italia. E stasera alle 20.30 scenderà al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra più determinata che mai contro nella semifinale contro il Real Meda. Di fronte ad un pubblico numeroso e caloroso le due formazioni daranno vita ad una sfida avvincente dove in palio ci sarà l’ambita finalissima. "Dopo un paio di giorni di festeggiamenti – sottolinea mister Salterio – siamo tornati a lavorare per questo obiettivo. La Coppa Italia è molto importante e la partita di stasera sarà molto difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia punta alla finale. Meda è l’ultimo ostacolo

