Spesa maggiorata col Pos | Richiesta fuori legge

pratica illegittima e ingiustificata. Chiedere un sovrapprezzo per il pagamento tramite POS o bancomat viola le normative sulla trasparenza e i diritti dei consumatori. È fondamentale sapere come difendersi e riconoscere eventuali trucchi adottati da alcuni commercianti. La tutela dei clienti è un diritto sacrosanto, e le autorità devono intervenire per fermare questa tendenza fuorilegge. È ora di fare chiarezza e difendere il nostro potere d'acquisto.

"Buongiorno sono Mario Rossi ho visto che alcuni commercianti hanno iniziato a mettere cartelli con i quali chiedono 50 centesimi in più per chi paga con la carta o con il bancomat. Questa roba è legittima? Come consumatori che dite?". La domanda più o meno è sempre la stessa. In quest’ultimo periodo i centralini e le linee wapp della Federconsumatori Perugia registrano questo genere di messaggi. L’associazione non ha dubbi: "Si tratta di una pratica scorretta. In Italia è illegale applicare maggiorazioni ai pagamenti effettuati con carta di credito o di debito", taglia corto il presidente Alessandro Petruzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

