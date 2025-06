Spes un bilancio sano | Ma sulle casse pesano le manutenzioni urgenti

La Spes oggi si conferma un esempio di solidità e crescita, con un bilancio positivo che rafforza il suo ruolo nel sociale. Tuttavia, le casse devono affrontare sfide legate alle manutenzioni urgenti, fondamentali per garantire la sicurezza e il comfort delle abitazioni. L’assemblea ha approvato questo risultato importante, ponendo le basi per un futuro ancora più stabile e sostenibile, ma è fondamentale continuare a investire per mantenere alto il livello di qualità e affidabilità.

L’assemblea dei soci della Spes (Società pistoiese di edilizia sociale) ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2024, che si chiude con un utile ante imposte di 102mila euro, segnando il quarto anno consecutivo di risultati positivi. Questo successo – si spiega - è cruciale per il risanamento aziendale, che include l’eliminazione del debito di 5,6 milioni di euro verso la Regione Toscana, quasi azzerato rispetto al 2021. "La Spes oggi è una società sana – afferma l’avvocato Riccardo Sensi, presidente della società - Abbiamo ridotto la morosità dal 18% al 3%, questo significa che Spes incassa quasi tutto ciò che bolletta nei confronti degli assegnatari e con queste risorse abbiamo avuto la possibilità di assicurare gli obiettivi di budget, cioè quasi un milione e centomila euro, che sono stati spesi in termini di risorse per la manutenzione ordinaria dei nostri alloggi gestiti in tutti e 20 i comuni soci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

