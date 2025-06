Sperlonga celebra la giornata degli oceani tra eventi e impegno ambientale

Sperlonga si prepara a celebrare la Giornata degli Oceani con un programma ricco di eventi e iniziative vitali per l’ambiente marino. Tra campagne di sensibilizzazione, interventi di pulizia e momenti di riflessione, la cittadina dimostra il suo impegno concreto nella tutela delle acque e della biodiversità. Un’occasione imperdibile per unire comunità, turismo e tutela ambientale. Sperlonga ci mostra come azioni semplici possano fare la differenza per il pianeta.

Sperlonga, 7 maggio 2025- Il lancio in grande stile di una campagna sperimentale per difendere l’ecosistema marino dallo sversamento di oli e grassi alimentari esausti, ma anche la consegna della Bandiera blu degli approdi turistici, un nuovo intervento straordinario di pulizia dei fondali e la proiezione di un documentario realizzato negli ultimi cinque mesi dagli studenti del posto. Domenica 8 giugno Sperlonga torna a celebrare la “Giornata mondiale degli oceani” con un programma tanto intenso quanto coinvolgente e concreto, in cui ecologia ed educazione ambientale si intrecciano in un percorso condiviso fatto di consapevolezza e azione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

