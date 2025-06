Spazi comunali il libro di Marchionna e la delibera in camicia | arriva il giallo dell' estate

In un angolo di Brindisi, tra spazi comunali e delibere sfumate, si cela un giallo estivo avvincente, dove le manine misteriose e gli intrecci di potere tessono una trama intricata. Tra presentazioni di libri saltate e decisioni dubbi, il caso si infila tra i meandri dell’amministrazione locale, lasciando tutti con il fiato sospeso. È l’estate brindisina più intrigante di sempre: siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa vicenda?

BRINDISI - Un libro che deve essere presentato, anzi no; uno spazio comunale concesso, una delibera di Giunta modificata, una "manina" che passa le carte, l'ombra del doppio-gioco o proprio dell'inciucio. Non è la sinossi di un vecchio libro di Manuel Vázquez Montalbán con protagonista il mitico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Spazi comunali, il libro di Marchionna e la delibera "in camicia": arriva il giallo dell'estate

