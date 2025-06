Spari nella notte sette bossoli in un parcheggio | indagano i carabinieri

Una notte di paura e mistero si è consumata nel cuore di Casavatore, dove un colpo d’arma da fuoco ha rischiato di sconvolgere la tranquillità del quartiere. Alle 23, i carabinieri sono intervenuti prontamente, trovando sette bossoli calibro 380 nel parcheggio, segnali di un episodio che potrebbe nascondere qualcosa di più grande. Le indagini sono appena iniziate e il silenzio dei responsabili potrebbe presto essere rotto.

Erano circa le 23 quando i carabinieri della sezione operativa di Casoria sono intervenuti in via Giambattista Vico, a Casavatore, dopo una segnalazione giunta al 112 per colpi d’arma da fuoco. Nell’area parcheggio indicata, i militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli calibro 380. 🔗 Leggi su Napolitoday.it