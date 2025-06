Sparatoria a Rozzano un ragazzo gambizzato per gelosia Giovane di 20 anni fermato per tentato omicidio

Una tranquilla giornata di Rozzano si è trasformata in scena di violenza: un ragazzo di 20 anni gambizzato e fermato per tentato omicidio, vittima di una furiosa lite nata dalla gelosia. La tensione esplosa in sparatoria ha lasciato tutti senza parole, evidenziando quanto i sentimenti possano sfociare in tragedia. La vicenda scuote la comunità, che si interroga su come prevenire simili episodi e proteggere i giovani da decisioni irrevocabili.

È stata la gelosia a scatenare la sparatoria di Rozzano. Hanno poco più di vent'anni la vittima e il suo aggressore.

In questa notizia si parla di: Sparatoria Rozzano Gelosia Anni

