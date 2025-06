Spara a un 25enne e si dà alla fuga fermato un 20enne per tentato omicidio a Rozzano | Lo ha fatto per gelosia

Una drammatica scena di gelosia si è trasformata in tragedia a Rozzano, dove un giovane di 25 anni è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco e gravemente ferito. L'aggressore, un 20enne, è stato prontamente fermato dai carabinieri. La vittima, in condizioni critiche, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La vicenda solleva molte domande sulle conseguenze di emozioni incontrollate: continueremo a seguire gli sviluppi.

Un 20enne è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri dopo che ieri sera, al culmine di una discussione scaturita per motivi di gelosia, avrebbe sparato con un colpo d'arma da fuoco a un 25enne per poi darsi alla fuga. La vittima, trasportata in codice rosso all'Humanitas, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: 25enne Fuga Fermato 20enne

Evade dai domiciliari a Napoli per festeggiare lo scudetto, 25enne in arresto dopo il tentativo di fuga - Un 25enne ha tentato di evadere dai domiciliari a Napoli per partecipare alle celebrazioni dello scudetto del Napoli.

Spara a un 25enne e si dà alla fuga, fermato un 20enne per tentato omicidio a Rozzano: “Lo ha fatto per gelosia” - Un 20enne è stato fermato per tentato omicidio dai carabinieri dopo che ieri sera, al culmine di una discussione scaturita per motivi di gelosia, avrebbe ... Riporta fanpage.it

Spara alla gamba a un 25enne e fugge, giovane fermato da Cc - Un ventenne italiano è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio ieri nella tarda serata dai carabinieri della Tenenza carabinieri di Rozzano e della Compagnia di Corsico, in provincia di Milano, ... Come scrive ansa.it

Rapina con spray urticante a Castelletto: due arresti - Il 6 maggio un ventenne stava camminando con il proprio cane ed è stato avvicinato da due uomini che lo hanno fermato con il pretesto di un’indicazione ... Segnala ilsecoloxix.it

Bisceglie, spari contro i Carabinieri durante un controllo: fermato 20enne per tentato omicidio