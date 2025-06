Spalletti stravolto ricorda l’urlo di Munch | Sono un ct poco capace se la squadra è così arrendevole

Spalletti, sconvolto come Munch nell'iconico urlo, si interroga sul suo ruolo di allenatore: è davvero in grado di guidare un’Italia così fragile? La rabbia e la delusione si dipingono sul volto del ct dopo il pesante 3-0 in Norvegia, lasciando aperta una domanda cruciale: come si può risalire da questa crisi e riscoprire il valore del nostro calcio?

Spalletti stravolto, ricorda l'urlo di Munch: «Sono un ct poco capace se l'Italia è così arrendevole» Repubblica riporta le frasi del ct in conferenza stampa dopo il 3-0 subito in Norvegia. Scrive Marco Azzi: L'espressione sconcertata e a tratti stravolta del ct ha fatto venire in mente l'Urlo di Munch, il celebre dipinto esposto al vicino Nasjonalmuseet di Oslo. «Purtroppo è stata una sconfitta netta, non siamo riusciti a imbastire nulla per rimettere in discussione il risultato e sono mancate anche le soluzioni personali. Siamo arrivati in Norvegia con il fiato tirato e questo un po' lo sapevamo già, ma siamo stati troppo remissivi e bisognava fare qualcosa di più.

