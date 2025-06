Spalletti rischia dopo l’umiliazione con la Norvegia il faccia a faccia decisivo | chi può prendere il suo posto

L'ombra di una terza assenza consecutiva ai Mondiali si fa sempre più concreta per l'Italia, e il rischio di un cambio sulla panchina azzurra si fa strada. Dopo la pesante sconfitta in Norvegia, Spalletti si trova ora sotto scrutinio, con un futuro incerto che potrebbe riscrivere la strategia della Nazionale. Gravina e la FIGC sono pronti a valutare ogni opzione, ma chi potrebbe prendere il suo posto e ridare slancio alla nostra nazionale?

Lo spettro di una terza mancata partecipazione ai Mondiali di calcio si fa sempre più concreta per la nazionale italiana. Un’ipotesi, forse una realtà, che non è in alcun modo accettabile per la Figc, in particolare dopo la figuraccia del 3-0 subito a Oslo dalla Norvegia di Erling Haaland. Ad azione, si sa, corrisponde una reazione e così a Coverciano già si inizia a ragionare a un possibile post-Spalletti. «Gravina mi ha dato la possibilità di essere commissario tecnico e lo ringrazierò sempre», ha detto Luciano Spalletti al termine della partita. «Poi lui può fare ciò che gli pare». La nazionale azzurra è già in Toscana ma al momento i vertici della Federazione rimandano il faccia a faccia – forse decisivo – con il ct. 🔗 Leggi su Open.online