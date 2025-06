Spalletti panchina a termine | ecco chi potrebbe essere il successore

un nuovo entusiasmo, si prepara a salutare la panchina azzurra. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Ecco le piste più calde e le possibili strategie per risollevare il morale e la continuità della Nazionale. La sfida ora è trovare un leader capace di ricostruire l’unità e riaccendere la passione tra i protagonisti del nostro calcio.

La calma che si respira a Coverciano è solo apparente. I telefoni squillano, i silenzi pesano più delle parole e chi ha il polso dello spogliatoio lo sa: la Nazionale si è rotta. Non solo per il risultato umiliante contro la Norvegia, ma per un clima interno che da settimane è sfuggito di mano. Le gerarchie non reggono più, i giovani si sentono abbandonati, i veterani disillusi. E Luciano Spalletti, che avrebbe dovuto essere il catalizzatore di una rifondazione, oggi appare fuori asse, lontano dal gruppo e dalle sue dinamiche. All’interno della FIGC, da giorni si ragiona sull’eventualità di un cambio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it