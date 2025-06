spalletti non si dimetterà perché siamo un popolo di poltronari va esonerato libero

La recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia ha scatenato un acceso dibattito sulla guida tecnica della Nazionale. Mentre alcuni invocano l’esonero di Spalletti, altri pensano che sia inutile cambiare in corsa. La verità è che, con questa prestazione, il cammino verso il Mondiale si fa sempre più difficile e il rischio di una terza esclusione consecutiva si fa concreto. Ma sarà davvero questa la soluzione?

Neanche Libero riesce a difendere Spalletti dopo l’orripilante prestazione dell’Italia di ieri sera ad Oslo, contro la Norvegia di Haaland e Sorloth. Una squadra forte ma di certo non irresistibile. Con questa sconfitta roboante per 3-0, la Nazionale è già con l’acqua alla gola nel suo girone di qualificazione ai Mondiali 2026 rischiando la terza esclusione di fila: un record storico (è pur vero che la Norvegia dovrebbe vincere praticamente tutte le altre gare, la qual cosa è anche probabile ma non per forza così ovvia ndr). Ciò che resta dinanzi agli occhi però è proprio la prestazione della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it