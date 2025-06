Spalletti nella notte orgoglio e dignità a Oslo | “Questa cosa mi manda in bestia”

Nella fredda notte di Oslo, Luciano Spalletti affronta con cuore e onestà la pesante sconfitta dell’Italia, dimostrando che orgoglio e dignità sono i veri vincitori. La sua sincerità scuote le coscienze e accende la speranza di un riscatto. Ma cosa ha detto davvero il tecnico toscano? Continua a leggere per scoprire come Spalletti affronta questa difficile sfida e quale strada imboccherà il nostro calcio.

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa dopo Norvegia-Italia e si prende la responsabilità della disfatta: "Ma non c'è nessuna compassione da fare a nessuno, questo mi manda in bestia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Manda Spalletti Bestia Notte

Spalletti nella notte, orgoglio e dignità a Oslo: “Questa cosa mi manda in bestia” - Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa dopo Norvegia-Italia e si prende la responsabilità della disfatta: "Ma non c'è nessuna compassione ... Secondo fanpage.it

Empoli-Napoli, riecco la bestia nera: da Spalletti a Garcia, quante amarezze - Il pomeriggio della rimonta choc del Napoli di Luciano Spalletti provocò una miriade ... le critiche che gli vennero mosse. Persino nella notte dello scudetto vinto a Udine ebbe da ricordare ... Lo riporta ilmattino.it

Mattia travestito da DONNA