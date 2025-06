Spalletti lo sfogo | Cosa mi manda in bestia

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, si apre con un commento sincero e diretto dopo la sconfitta contro la Norvegia: il suo carattere forte e le sue esperienze lo portano a respingere qualsiasi forma di aiuto che sembri sottintendere una debolezza. Per lui, l’indipendenza e la determinazione sono valori imprescindibili, anche nei momenti più difficili. Ma cosa si nasconde dietro questa sua fermezza?

"Quello che mi dà più fastidio è quando qualcuno mi fa capire: ‘Vengo in tuo soccorso perché da solo non ce la fai'. Questo mi manda in bestia, proprio per carattere, per l'età , per quello che ho vissuto": Luciano Spalletti, ct della Nazionale, lo ha detto in conferenza stampa dopo la sconfitta dell'Italia contro la Norvegia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. L'allenatore, quindi, ha sottolineato che rifiuta qualsiasi tipo di supporto o compassione. Quando gli hanno chiesto se si senta solo, lui ha risposto: "No, ma anche se fossi solo, sono il responsabile di questa cosa qui. Non c'è nessun altro responsabile, non c'è nessuna compassione da fare a nessuno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spalletti, lo sfogo: "Cosa mi manda in bestia"

