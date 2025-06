Spalletti la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno | cosa succede

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra è a rischio. La sconfitta 3-0 contro la Norvegia ha scosso le fondamenta della sua leadership, minando il primato nel girone e riaccendendo vecchi dubbi sul progetto e le ambizioni del CT. Una crisi inaspettata che potrebbe cambiare tutto: cosa riserverà il destino di Spalletti? Resta aggiornato per scoprirlo.

Il destino del commissario tecnico Luciano Spalletti appare più incerto che mai. La recente sconfitta per 3-0 contro la Norvegia ha messo in discussione la sua posizione alla guida della Nazionale. Questa debacle non solo ha compromesso il primato nel girone, ma ha anche riaperto vecchie ferite e sollevato dubbi su diverse certezze, inclusa la leadership e il progetto dell’allenatore. Leggi anche: Luciano Spalletti fa infuriare tutti dopo Norvegia-Italia: cos’è successo Nazionale in crisi: a breve un confronto tra Spalletti e Gravina. Le prossime mosse del CT saranno decisive. Ogni scelta, ogni convocazione, ogni modulo testato verrà analizzato al microscopio da tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Spalletti, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: cosa succede

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spalletti Notizia Arriva Fulmine

Altro forfait per Spalletti, notizia dell’ultim’ora: “Mi fa veramente male” - Un altro stop per Spalletti e la Nazionale: Manuel Locatelli non sarà disponibile per le sfide contro Norvegia e Moldavia a causa di un infortunio alla caviglia.

Allegri is furious on the touchline #shorts #seriea