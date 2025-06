Spalletti Italia è già finita? A breve un incontro faccia a faccia con Gravina

L'ombra di una crisi si allunga sulla panchina azzurra. Dopo la sconfitta contro la Norvegia, Spalletti potrebbe essere sostituito: a breve un incontro cruciale con Gravina potrebbe decidere il futuro del commissario tecnico. La Nazionale si trova a un bivio e il confronto tra le parti sarà determinante per tracciare il cammino futuro dell’Italia. Rimaniamo in attesa di scoprire quale direzione prenderà il nostro calcio.

Spalletti a rischio sulla panchina dell'Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia: a breve un incontro con Gravina per decidere Luciano Spalletti rischia seriamente la panchina della Nazionale azzurra, come riportato in prima pagina dall'edizione online de La Repubblica. Il quotidiano anticipa che martedì si terrà un incontro decisivo tra il ct e il presidente.

Gabriele e Luciano, almeno la dignità, la vittoria non è obbligatoria, ma la dignità, per un popolo come l’Italia, si. Dimettetevi, fatelo per la vostra faccia (già molto sporca), ma soprattutto per l’ITALIA #Gravina #Spalletti #WCQ #NorvegiaItalia Partecipa alla discussione

? ACERBI NON RISPONDE ALLA CONVOCAZIONE #acerbi #spalletti #italia #inter #nazionale