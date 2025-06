Spalletti in bilico! L’Italia vaglia due nomi incluso ex Inter – Sky

Luciano Spalletti si trova ora in bilico sulla panchina azzurra dopo il pesante ko contro la Norvegia. La sconfitta ha acceso i riflettori sul suo futuro, con voci di un possibile addio prima delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In caso di cambio, due nomi, incluso un ex Inter, emergono come possibili sostituti. La decisione definitiva arriverà dopo la sfida con la Moldavia, ma il vento sembra soffiare forte...

Luciano Spalletti potrebbe lasciare l’Italia prima del termine delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In caso di addio, due i nomi in pole per sostituirlo. LA SITUAZIONE – Luciano Spalletti rischia di perdere la panchina dell’Italia a causa del pesante ko esterno contro la Norvegia per 0-3. Il tecnico toscano non lascerà, in ogni caso, il ruolo prima della sfida contro la Moldavia. Sarà infatti dopo quest’incontro che si verificherà l’incontro decisivo con il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso del quale ci sarà un confronto diretto per individuare la soluzione migliore per il futuro della Nazionale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Spalletti in bilico! L’Italia vaglia due nomi, incluso ex Inter – Sky

