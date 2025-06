Spalletti ha i suoi percorsi mentali i suoi codici | in Nazionale non hanno attecchito Gazzetta

Spalletti possiede un suo stile, un suo modo di pensare e di interpretare il calcio, ma in Nazionale i suoi percorsi mentali non hanno trovato terreno fertile. La Gazzetta, con decisione, chiede un cambiamento radicale, sostenendo che è arrivato il momento di cercare una nuova guida tecnica. La polemica si infittisce: è davvero giunto il momento di voltare pagina per la Nazionale? La discussione è aperta, e le prossime mosse sono tutte da decidere.

Spalletti ha i suoi percorsi mentali, i suoi codici: in Nazionale non hanno attecchito (la Gazzetta picchia) La Gazzetta ha preso posizione, lo ha fatto con l’editoriale di stamattina: bisogna cambiare, Spalletti non può piĂą essere il commissario tecnico della Nazionale. Difficile non essere d’accordo. La Gazza nell’edizione on line va giĂą dura anche oggi sul tecnico di Certaldo. Lo fa con un articolo di Andrea Ramazzotti intitolato “Poco feeling, approcci sbagliati, zero guizzi: quello che Spalletti poteva fare. E non ha fatto”. Ecco cosa scrive la Gazzetta: La figuraccia in Norvegia mette Spalletti di fronte alle sue responsabilitĂ e azzera anche gli alibi del ct, alle prese con tanti infortuni, il rifiuto di Acerbi, la stanchezza di fine stagione e piĂą in generale una “generazione” con poco talento: la scintilla che ha trasmesso al Napoli campione d’Italia, il tecnico di Certaldo alla Nazionale non è riuscito a darla e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti ha i suoi percorsi mentali, i suoi codici: in Nazionale non hanno attecchito (Gazzetta)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Suoi Spalletti Nazionale Gazzetta

Ravezzani consiglia Spalletti: «Contro la Norvegia convocherei lui! Non capisco questo ostracismo nei suoi confronti…» - Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso con entusiasmo sulla scelta di convocare Spalletti in vista della sfida contro la Norvegia.

Casadei va in Under 21: il centrocampista del Toro convocato per gli Europei https://gazzettagranata.com/casadei-va-in-under-21-il-centrocampista-del-toro-convocato-per-gli-europei… Dopo gli impegni con la Nazionale maggiore agli ordini di Spalletti, il cen Partecipa alla discussione

Italia, Spalletti: "Acerbi ha rifiutato la convocazione" https://gazzettagranata.com/italia-spalletti-acerbi-ha-rifiutato-la-convocazione… Oggi Luciano Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa dopo le convocazioni in Nazionale per le partite di qualificazione Partecipa alla discussione

Poco feeling, approcci sbagliati, zero guizzi: quello che Spalletti poteva fare. E non ha fatto - Contro la Svizzera, negli ottavi di Euro 2024, pensavamo di aver toccato il fondo e speravamo che da lì in poi saremmo risaliti. La discreta Nations League disputata invece ci ha illusi e al primo app ... Si legge su gazzetta.it

Gravina avvia le consultazioni, comincia da Buffon. Spalletti in bilico (Gazzetta) - È ufficialmente aperta la crisi di governo della Nazionale. Gravina cercherà un confronto con la squadra, prima del confronto con Spalletti ... Lo riporta ilnapolista.it

LA GAZZETTA | Crisi profonda per la Nazionale: Spalletti e Gravina rischiano - NAZIONALE MONDIALI – Il 3-0 subito dalla Norvegia rappresenta per l’Italia l’ennesima umiliazione degli ultimi anni e di un periodo buio che dura ormai da dopo l’Europeo vinto nel 2021. Ora gli azzurr ... Scrive msn.com

PROCESSO alla NAZIONALE | Cos'è andato storto a EURO 2024? | Gli errori di SPALLETTI ?