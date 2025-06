Spalletti già in bilico Che succederà martedì prossimo

Le tensioni sono palpabili e il futuro di Spalletti sulla panchina azzurra è appeso a un filo. Dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia, la partita di lunedì contro la Moldova diventa un vero e proprio crocevia: una vittoria è d’obbligo per ritrovare fiducia e credibilità. In un contesto così fragile, ogni dettaglio può cambiare le sorti di questa campagna, lasciando tutto in bilico fino all’ultima mossa.

