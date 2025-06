Spalletti futuro in bilico? Dal colloquio con Gravina ai possibili sostituti

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina italiana appare incerto dopo la sconfitta schiacciante contro la Norvegia, un risultato che mette in discussione la sua posizione. Il colloquio con Gravina e le possibili alternative si fanno sempre più pressanti, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di decisioni cruciali per il rilancio della Nazionale. La strada verso il Mondiale si fa complicata, e ora tutto è...

(Adnkronos) – Luciano Spalletti e un futuro in bilico. Il ct dell'Italia ha incassato ieri, venerdì 6 giugno, insieme alla sua Nazionale, una pesante sconfitta, ai limiti dell'umiliazione, dalla Norvegia nella prima partita del girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il 3-0 con cui gli scandinavi hanno steso gli azzurri ha già compromesso il percorso verso la rassegna iridata che si terrà in Stati Uniti, Canada e Messico, con il primo posto, che garantisce l'accesso diretto alla fase a gironi, che si allontana e lo spettro playoff sempre più reale. La debacle di Oslo ha quindi aperto una riflessione seria sul progetto tecnico della Nazionale, mai realmente decollato con Luciano Spalletti.

