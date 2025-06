Spalletti e le voci di dimissioni | Gravina Mancini e la rivolta social dei tifosi dell’Italia Cosa c’è di vero

Le recenti voci di dimissioni di Spalletti, le dichiarazioni di Gravina, Mancini e la pressione dei tifosi sui social alimentano un vortice di tensioni intorno alla Nazionale italiana. Tra polemiche e aspettative, il futuro del nostro calcio appare sempre più incerto. Ma cosa c’è di vero in tutto questo tumulto? Vediamo insieme i fatti, tra rumors e realtà, per capire cosa aspetta davvero l’Italia del pallone.

Roma, 7 giugno 2025 – La pesante sconfitta con la Norvegia (3-0 già nel primo tempo) rischia di privare gli italiani di un’estate con il rito dei “ Mondiali di calcio ” per la terzo volta consecutiva. Ed essendo, quando si parla di Nazionale, l’Italia un paese di 50 milioni di commissari tecnici, non possono mancare le critiche al Ct, Luciano Spalletti. Figuriamoci poi nelle era dei social quando critiche, post, meme girano vorticosamente sugli smartphone generando un effetto tsunami. La rivolta Social. Già durante il match con la Norvegia, e poi nelle ore immediatamente successive, non si contavano i commenti negativi su Instagram, X, Facebook e via dicendo a partire dalla “gente comune” delusa e spazientita passando poi per gli addetti ai lavoro (i profili social dei giornalisti in particolare) con critiche e “delusione” per quella che in moti non hanno stentato a definire “un’umiliazione calcistica”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net