Spalletti e le dimissioni dall’Italia c’è già il nome del sostituto | l’ex Napoli su una prestigiosa panchina di Serie A?

Le voci di un possibile addio di Luciano Spalletti alla Nazionale italiana si fanno sempre più insistenti, con un nome di peso pronto a salire sulla prestigiosa panchina di Serie A. Dopo l’ultima partita, le speculazioni si concentrano su Claudio Ranieri, ex Napoli e Roma, che potrebbe essere il nuovo volto della nazionale o di un altro club di alto livello. La situazione è in evoluzione, e il futuro del calcio italiano sembra essere in bilico tra continuità e innovazione.

Il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, potrebbe anche dimettersi al termine di questo turno delle qualificazione, con la Federazione che potrebbe affidare la panchina ad un altro allenatore nel caso in cui la situazione dovesse precipitare all'improvviso. Nelle ultime ore, sta prendendo piede un nome clamoroso, un ex Napoli e Roma: Claudio Ranieri.

“Dimissioni”, Norvegia – Italia: Spalletti sotto accusa - L’Italia si fa sorprendere in Norvegia, alimentando il fuoco delle polemiche su Luciano Spalletti. La sconfitta all’esordio nelle qualificazioni Mondiali del 2026 mette sotto pressione il tecnico toscano, già sotto accusa per un primo tempo da incubo.

Italia, Spalletti sull'orlo di una crisi: rivela cosa lo manda in bestia e fissa incontro con Gravina - La crisi dell'Italia travolge Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha raccontato cosa proprio non sopporta. Intanto è in programma dopo la Moldavia l'incontro con Gravina: futuro in bilico