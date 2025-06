Spalletti è al capolinea tecnico un ct in confusione Bisogna cambiare Gazzetta

La Gazzetta non ha paura di chiamare le cose con il loro nome: Spalletti è al suo limite, sopraffatto da una vera tempesta di problemi e incertezze. La situazione richiede un cambio di rotta immediato, per ridare slancio a una squadra bisognosa di rinnovamento e chiarezza. È il momento di agire, perché il futuro del nostro calcio dipende da decisioni coraggiose e decisive.

La Gazzetta lo scrive chiaro e tondo in prima pagina: “Basta!” E nell’editoriale di Sebastiano Vernazza chiede la sostituzione del ct Spalletti. Scrive la Gazzetta: Travolto dagli eventi, da pesi troppo grandi e da una grandinata di infortuni, Luciano Spalletti ci sembra giunto al capolinea tecnico, in confusione. Di fronte a un disastro di tali proporzioni, la soluzione più logica sarebbe un cambio radicale di guida. Avanti il prossimo, nella speranza che riesca a rimettere insieme i cocci di una Nazionale in frantumi, bastonata all’Europeo nel 2024 e umiliata ieri sotto la pioggia di Oslo, come rare volte è successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti è al capolinea tecnico, un ct in confusione. Bisogna cambiare (Gazzetta)

