Spalletti è a rischio | martedì l’incontro con Gravina l’Italia potrebbe avere un nuovo allenatore

L'Italia si trova a un bivio cruciale: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, il destino di Spalletti come ct potrebbe essere deciso già martedì. Un incontro tra il tecnico e Gravina potrebbe cambiare il volto della Nazionale, aprendo le porte a un nuovo allenatore. La prossima decisione avrà ripercussioni importanti sul cammino azzurro, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa delicata vicenda. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

