Spalletti alla Juventus con Mancini alla Nazionale lo scenario di Ziliani

Il mondo del calcio italiano si prepara a un cambio epocale: Spalletti alla Juventus e Mancini alla Nazionale. Mentre i rumors infuriamo, il 3-0 in Norvegia ha scosso le certezze, aprendo la caccia al nuovo commissario tecnico. Tra ipotesi e scommesse, il nome di Claudio Ranieri si fa strada come possibile erede. Ma quali scenari ci attendono? La rivoluzione sembra imminente, e il futuro della nostra selezione è più incerto che mai.

Ormai il toto ct è cominciato. Poi magari Spalletti rimarrà alla guida della Nazionale ma è naturale che adesso sia partita la caccia anche giornalistica al suo successore. Il 3-0 in Norvegia sembra la pietra tombale sulla sua esperienza. Ha perso come ha perso agli Europei e come potrebbe perdere al play-off per i Mondiali. Per ora il nome più gettonato è Claudio Ranieri ma il giornalista Paolo Ziliani pensa a Roberto Mancini di cui ricorda le recentissime parole al miele nei confronti dell’azzurro ( «mi sono pentito di aver lasciato la Nazionale» ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti alla Juventus con Mancini alla Nazionale, lo scenario di Ziliani

