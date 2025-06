Spalletti a un passo dall’esonero | martedì è il giorno cruciale Cosa succede

difficile e carico di tensione: martedì sarà il giorno decisivo per il suo futuro. La decisione finale potrebbe cambiare radicalmente il volto della Nazionale italiana, lasciando aperte tutte le ipotesi. La pressione è alle stelle, e ogni dettaglio sarà scrutinato con attenzione. Il destino di Spalletti si deciderà in poche ore, e il mondo del calcio aspetta con ansia il verdetto, consapevole che...

Il futuro di Luciano Spalletti non è mai stato così incerto. Dopo la rovinosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, la sua permanenza sulla panchina della Nazionale è appesa a un filo sottile, logoro, e forse già spezzato. Il tracollo di Oslo non ha solo compromesso il primo posto nel girone: ha riaperto vecchie ferite, ha fatto crollare le certezze, ha rimesso tutto in discussione. Anche chi siede sulla panchina azzurra. Il momento è delicatissimo. A Coverciano si cerca di salvare il salvabile in vista della partita con la Moldova, ma la sensazione è che lunedì si giochi solo per guadagnare tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it