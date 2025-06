Spal un comunicato sul sito web del club annuncia | La proprietà resta tale

Spal, il cuore di Ferrara, si rinnova con una notizia importante: la proprietà resta stabile e determinata a scrivere il proprio futuro. All'indomani delle sfide legate alla mancata iscrizione in Serie C, il club ha voluto rassicurare tifosi e città attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Un messaggio di fiducia e resilienza, attraverso il quale...

All'indomani della mancata iscrizione nel campionato di Serie C, destinata ad avere ripercussioni sociali e sportive nella città di Ferrara, è comparso sul sito web della Spal un comunicato datato sabato 7 giugno, proveniente dalla proprietà del club.

