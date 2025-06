spal rabbia e frustrazione vivaio e femminile azzerati i dipendenti senza lavoro

di una rabbia incontenibile tra tifosi e addetti ai lavori. La rinuncia definitiva alla Serie C ha spezzato i sogni di un'intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della città. La Spal, simbolo di passione e tradizione, ora si trova a fronteggiare un'odissea senza precedenti, con il futuro tutto da scrivere e una frustrazione che brucia ancora più forte.

L’incubo che ha accompagnato per due giorni i tifosi biancazzurri è diventato realtà: né il presidente Tacopina né il suo socio Follano hanno inviato il bonifico da circa 2,5 milioni di euro necessario per iscrivere al prossimo campionato di serie C la Spal, che dice quindi addio al calcio professionistico. Se giovedì la sopravvivenza del club di via Copparo era da considerarsi appesa a un filo, la giornata di ieri si è sviluppata all’insegna della rassegnazione. Già in mattinata infatti in casa Spal si avvertiva la netta sensazione che dagli Stati Uniti non sarebbero stati trasferiti i fondi per salvare la società in extremis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it