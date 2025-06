Spal Fabbri | La proprietà non ha avuto il rispetto che città e tifosi meritavano

La tristezza e la delusione avvolgono la città e i tifosi della Spal, che hanno sperato fino all’ultimo in un riscatto. La decisione di escludere la squadra dalla Serie C rappresenta un colpo duro per tutti, una ferita aperta nel cuore dello sport locale. È un momento difficile, ma anche un campanello d’allarme: il rispetto e l’impegno devono tornare protagonisti per il bene del nostro calcio.

"Ci abbiamo sperato fino all'ultimo con diverse chiamate alla proprietà, che non hanno però trovato rassicurazioni. La notizia che la Spal non giocherà in Serie C rappresenta una delle pagine più tristi e amare della nostra storia sportiva". A commentare la notizia dell'esclusione dal campionato.

In questa notizia si parla di: Spal Proprietà Fabbri Avuto

