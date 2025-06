Spal a rischio domanda incompleta La Triestina si è iscritta altri club sul filo

Le maggiori garanzie economiche richieste in sede di iscrizione stanno creando problemi a molte società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spal a rischio, domanda incompleta. La Triestina si è iscritta, altri club sul filo

In questa notizia si parla di: Spal Rischio Domanda Incompleta

Spal a rischio: iscrizione in serie C appesa a un bonifico dagli USA - L’incertezza avvolge il futuro dello Spal, con l’iscrizione in Serie C pendente da un bonifico proveniente dagli USA.

Serie C, la situazione iscrizioni a poche ore dal gong: Brescia e Spal rischiano grosso, la Triestina… - Qual è la situazione delle iscrizioni - soprattutto in Serie C - a poche ore dal gong? Il punto di questa mattina ... strettoweb.com scrive

Spal incompleta, si arrende alla distanza - Dal dischetto va Baez spiazzando Thiam e sigillando il risultato. Più che incompleta, la Spal non sfigura, e il punteggio la punisce oltre i demeriti effettivi. Secondo ilrestodelcarlino.it

Spal: Semplici a rischio, 'notte di riflessioni' - C'è, ovviamente, una domanda che aleggia nell'aria ... colto su un campo ostico. Ora la Spal è in difficoltà ma anche due anni fa visse momenti di crisi, poi si salvò. La strada è lunga. Segnala ansa.it

?!?,,!!# # #