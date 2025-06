Spagna incendio in casa di riposo a Saragozza | un morto e 22 feriti

Una tragedia scuote Saragozza, nel cuore del nord-est della Spagna, dove un incendio in una casa di riposo ha provocato una grave perdita umana e numerosi feriti. La devastante scena si è consumata ieri, lasciando sgomento tra la comunità locale e le autorità . Mentre le indagini proseguono, la speranza è che venga fatta luce sulle cause di questa drammatica emergenza e si rafforzino le misure di prevenzione per evitare future tragedie.

(Adnkronos) – Un incendio in una casa di riposo a Saragozza, nel nord-est della Spagna, ha causato la morte di un uomo di 93 anni e il ferimento di altre 22 persone per l'inalazione di fumo. Lo hanno riferito le autorità locali all'Afp. L'incendio è divampato ieri nella stanza al piano terra della struttura dove .

