Spagna 5-4 Francia | punti di discussione come Final Place della Lega Nations European Champions

La sorprendente vittoria della Spagna sulla Francia nella semifinale della UEFA Nations League ha scosso gli equilibri del calcio europeo, aprendo nuove chance per la finalissima. Con una performance intensa e imprevedibile, i ragazzi di Luis de la Fuente hanno dimostrato che nulla è scritto prima del fischio finale. La lotta per il titolo si infiamma: quali sono i punti chiave di questa sfida e cosa ci aspetta nella finalissima?

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: In modo piuttosto insolito, la Spagna ha battuto la Francia nello scontro semifinale della UEFA Nations League ha giocato giovedì sera al MhParana di Stoccarda. Nico Williams ha rotto il deadlock a favore della Spagna al 22 ° minuto, e la sua squadra è andata in pausa due gol mentre Mikel Merino ha aggiunto un secondo nel 25. Lamine Yamal ha segnato il terzo dal punto del 54 ° e quando Pedri ha aggiunto un quarto nel 57 °, sembrava che gli uomini di Luis de La Fuente sarebbero nati in finale senza importanti difficoltà. Una penalità convertita da Kylian Mbappe è arrivata 4-1, ma nel 67 °, Yamal ha colpito di nuovo per la Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Spagna Francia Nations Punti

Mbappe ammette la Francia ‘p*ssed off’ dopo la sconfitta della Spagna mentre Deschamps afferma Les Bleus il lato migliore - L'eliminazione della Francia dalla Nations League ha lasciato un segno profondo nel cuore di Les Bleus.

La Spagna vince una partita indimenticabile contro la Francia e raggiunge la finale di Nations League con la doppietta di Lamine Yamal - La Spagna è in finale di Nations League dopo una partita emozionante iniziata con una sconfitta (4-0 e poi 5-1) da parte dei campioni d'Europa, ma quasi finita sotto shock quando la Francia ha accorci ... Secondo msn.com

Spagna-Francia 5-4: iberici in finalle di Nations League - Diretta Spagna-Francia di Giovedì 5 giugno 2025: partita ricca di gol con le Furie Rosse a segno grazie a Williams, Merino, Yamal (doppietta) e Pedri ... Lo riporta calciomagazine.net

Spagna-Francia, zero minuti per Thuram. Deschamps: "Mbappé il nostro 9, ma ci sono altre opzioni" - Il pirotecnico risultato di Stoccarda, dove la Francia ha perso 5-4 la semifinale di Nations League per mano della Spagna, ha fatto sorgere non pochi dubbi da parte della critica sulle scelte di forma ... Lo riporta msn.com

BAILE DE LAMINE YAMAL | ESPAÑA vs FRANCIA 5-4 | SEMIFINAL NATIONS LEAGUE | ANALISIS