Spaccio continuo a 10 euro Scoperti pusher e clienti

Un giro di spaccio di hashish al dettaglio, con transazioni a soli 10 euro, è stato smantellato dai carabinieri di Fino Mornasco. L’inchiesta ha portato all’arresto di Danyel Vasconcelos Fortin, 24 anni, di Luisago, coinvolto in un’attività che ha scoperto pusher e clienti. Le indagini, condotte tra marzo e maggio, hanno individuato un traffico illecito che metteva a rischio la sicurezza della comunità locale. La lotta allo spaccio continua per garantire un ambiente più sicuro a tutti.

Un giro di spaccio di hascisc a una quantità di clienti, individuati e identificati dai carabinieri di Fino Mornasco, che hanno arrestato Danyel Vasconcelos Fortin, 24 anni, di Luisago. Portato in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dal sostituto procuratore Giuseppe Rose ed emessa dal gip di Como Cristiana Caruso. Le indagini si riferiscono a cessioni avvenute tra marzo e maggio tra Luisago e Cassina Rizzardi il ventiquattrenne incontrava i clienti, tutti compiutamente identificati. Ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti in zona, a cui Fortin cedeva dosi di stupefacente varie volte la settimana.

