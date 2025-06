Spaccata in lavanderia | Settima volta dal 25 aprile Avanti così e chiudo tutto

Una lavanderia a gettoni nel cuore di Rosta Nuova vive ore di terrore: sette furti in meno di un mese, danni ingenti e clienti in fuga. La titolare di Speedy Wash non nasconde la frustrazione e il timore di dover chiudere i battenti per sempre. Un episodio che evidenzia con forza la crescente emergenza sicurezza nei piccoli esercizi di quartiere, dove ogni notte può diventare un incubo. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

"Dal 25 aprile a stanotte (ieri, ndr) ho subito sette furti nella mia attività. Ho avuto danni ingenti e ho dovuto tenerla chiusa, perdendo anche clienti. Se andrà avanti così, chiuderò veramente". È ll sfogo della titolare della lavanderia a gettoni ’Speedy wash’ in via Wybicki, alla Rosta nuova. Qui nella notte di ieri, poco prima delle 4, è entrato in azione un giovane, poi trovato dentro il negozio e arrestato in flagranza dalla polizia: si tratta del 23enne di origine albanese Vincenco Dubali, residente nel quartiere, con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, accusato di tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccata in lavanderia: "Settima volta dal 25 aprile. Avanti così e chiudo tutto"

