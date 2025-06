SoundOut 2025 Festival tra jazz e world music

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al SoundOut 2025, il festival che unisce jazz e world music nel suggestivo giardino barocco di Palazzo Pfanner a Lucca. Dal 2 al 4 luglio, tre serate di musica straordinaria con artisti emergenti e star del panorama internazionale, pronti a conquistare il cuore di tutti gli appassionati. Non perdere l'occasione di immergerti in un universo sonoro unico, dove la tradizione incontra l'innovazione.

LUCCA Il meraviglioso giardino barocco di Palazzo Pfanner a Lucca si prepara ad accogliere la terza edizione del SoundOut Festival, tre serate che dal 2 al 4 luglio ospiteranno artisti, progetti e sonoritĂ che intrecciano affascinanti mondi diversi tra loro. Saranno in tutto sei concerti, due per ogni sera, con la consueta formula che unisce giovani talenti emergenti e grandi nomi del jazz. Il programma è stato presentato ieri mattina da Amedeo Maria Orso Borella, direttore artistico della manifestazione assieme ad Alessandro Pfanner, uno dei proprietari del palazzo, Andrea Squilloni, vicepresidente dell’associazione In musicae virtute Ets. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - SoundOut 2025. Festival tra jazz e world music

