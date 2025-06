Sotto il sole dell’estate | il ritorno del cappello accessorio di culto

Sotto il sole dell'estate, il cappello torna protagonista indiscusso del guardaroba. Da accessorio di passaggio a vero e proprio simbolo di stile, questo classico capace di coniugare eleganza e personalità si reinventa come oggetto di culto. Oggi, il cappello non è solo protezione, ma un'affermazione di sé, un dettaglio che trasmette autorevolezza e charme. Scopri come questo ritorno possa trasformare il tuo modo di concepire l'estate.

Life&People.it Nel vocabolario della moda contemporanea, pochi accessori raccontano lo spirito del tempo come il cappello in estate. Dopo anni, relegato a ruolo di comparsa, torna a imporsi come oggetto di culto, simbolo di stile, capace di definire un look prima ancora degli abiti. I cappelli non sono più scudi anti-UV: sono dichiarazioni estetiche, status symbol rilassati, elementi che mescolano ironia e savoir-faire. Dalle passerelle all’urbanwear, il messaggio è chiaro: il nuovo lusso si indossa in testa. MSGM in spugna I nuovi codici del cappello. Dimentichiamo l’idea del cappello come semplice vezzo balneare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

