Sostenibilità Caffi GBC Italia | normativa leva di innovazione

Nel cuore dell’innovazione sostenibile, GBC Italia sottolinea l'importanza di principi fondamentali come decarbonizzazione, circolarità e benessere per guidare una trasformazione reale nel settore edilizio. Marco Caffi, Direttore di GBC Italia, ci invita a riflettere su come queste leve normativo-innovative possano contribuire a costruire un futuro più verde e resiliente. Scopriamo insieme come queste strategie plasmano il domani dell’ambiente costruito.

Roma, 7 giu. - Nel percorso verso un ambiente costruito più sostenibile, GBC Italia ribadisce l'importanza di mantenere saldi i principi guida che stanno alla base di ogni strategia di conversione ecologica: "Decarbonizzazione, circolarità e benessere sono la bussola che orienta ogni progetto verso un reale cambiamento." A ricordarlo è Marco Caffi, Direttore di GBC Italia, ospite della rubrica Road To Forum promossa da GBC Italia per anticipare le storie, i protagonisti e i temi di sostenibilità che troveranno spazio nell'evento Green Building Forum Italia. Nel settore delle costruzioni, guardare alla sostenibilità significa abbracciare una prospettiva integrata e lungimirante, in grado di coniugare efficacia normativa e innovazione concreta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità, Caffi (GBC Italia): normativa leva di innovazione

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Sostenibilità Caffi Normativa

Sostenibilità: Tapella (Uiops), ‘In Italia il 95% dell’olio di palma è certificato sostenibile’ - In Italia, il 95% dell'olio di palma importato è certificato sostenibile secondo gli standard RSPO. Questo significa che il prodotto rispetta criteri ambientali e sociali, garantendo una filiera completamente tracciabile.

Impact report GBC, Caffi: Protocollo edifici storici è di grande aiuto per interventi integrati