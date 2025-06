Sosta selvaggia a Empoli nuovo piano Ecco 30 posti in più e controlli serratissimi

Empoli si prepara a rivoluzionare la gestione del parcheggio con un nuovo piano che aggiunge 30 posti riservati ai residenti e introduce controlli più severi contro la sosta selvaggia. Un passo deciso dell’amministrazione per rendere il centro più ordinato e accessibile, rispondendo alle esigenze di cittadini e commercianti. Con poteri sanzionatori rafforzati agli ausiliari del traffico, la svolta è ormai alle porte: un cambiamento che promette di migliorare drasticamente la qualità della vita urbana.

Empoli, 7 giugno 2025 – Pìù posti ovvero 30 stalli per i residenti e lotta alla sosta selvaggia. Varato dall'amministrazione un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una risposta alle richieste provenienti da cittadini e commercianti. Ma nel nuovo piano ci sono anche nuovi poteri sanzionatori per gli ausiliari del traffico, per contrastare la sosta incontrollata. La giunta comunale ha aggiornato il disciplinare di attuazione della zona a controllo sosta Zcs e il piano sosta. Dopo alcuni anni dalle ultime modifiche, sono stati individuati degli elementi tecnici e funzionali da poter migliorare per perfezionare il servizio e venire incontro alle esigenze degli utenti.

