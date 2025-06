Sorpresa sui parcheggi sono aree da tutelare

Sorpresa sui parcheggi: sono aree da tutelare e valorizzare, non solo spazi di transito. A Sarzana, il 7 giugno 2025, si apre una nuova pagina per i bagnanti di Marinella, che potranno finalmente godere delle spiagge senza preoccupazioni grazie alle recenti decisioni del Comune e Marinella spa. Dopo le sanzioni e le criticitĂ dello scorso fine settimana, ora le ampie aree parcheggio di fronte alla spiaggia libera tornano a disposizione, garantendo un relax sicuro e accessibile a tutti.

Sarzana, 7 giugno 2025 – Buone notizie per i bagnanti che questo fine settimana vorranno godere delle spiagge di Marinella. Dopo la raffica di sanzioni dello scorso week-end, dettate dalla carenza effettiva di parcheggi e dalla sosta selvaggia lungo la litoranea, grazie alle interlocuzioni tra il Comune e Marinella spa, sono state infatti rese nuovamente accessibili le ampie aree parcheggio adiacenti alla spiaggia libera della frazione marina sarzanese. Per garantire al meglio lo svolgimento di questa stagione estiva, giĂ in parte inficiata dai lavori necessari al completamento del Pinqua, per quest’anno sarĂ ancora possibile parcheggiare nelle aree da tempo adibite alla sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpresa sui parcheggi, “sono aree da tutelare”

In questa notizia si parla di: Sono Parcheggi Aree Sorpresa

Emergenza parcheggi a Marinella, raffica di multe sulla litoranea. E non ci sono soluzioni in vista - L’emergenza parcheggi a Marinella continua a creare disagi e frustrazione tra residenti e visitatori.

Sorpresa sui parcheggi, “sono aree da tutelare” - I terreni accanto l’ex Ape d’oro e di fronte all’ex Maestrale utilizzati ’in deroga’. Ma dal prossimo anno per le auto andranno individuate zone di minor pregio ... Riporta msn.com

Parcheggi gratuiti in quattro zone per tutta l’estate - Sono quattro le aree di Porto Potenza che da ieri il Comune ha convertito in parcheggi gratuiti fino al 30 settembre, questo per evitare che si generino in città soste e parcheggi selvaggi. ilrestodelcarlino.it scrive

Small Yard, Big Surprise!