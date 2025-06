Sorpresa Osimhen è successo davvero | cambia tutto

Sorpresa: Osimhen è veramente vicino a lasciare il Napoli! Dopo mesi di attese e rumors, sembra che si prospetti una svolta decisiva nella trattativa. L’attaccante nigeriano, ancora sotto contratto con il club campano, potrebbe presto cambiare rotta. La lunga telenovela sta per concludersi, e ora tutti si chiedono: Victor Osimhen desidera una nuova avventura, e il Napoli è pronto a lasciarlo andare. La prossima settimana potrebbe riservare sorprese clamorose...

Osimhen è vicino finalmente all'addio al Napoli: l'ultima novità potrebbe ribaltare la situazione. Dopo una lunga attesa adesso sembra che siamo vicino alla risoluzione della trattativa. Siamo arrivati infine alla conclusione dell'infinita telenovela di Victor Osimhen? L'attaccante nigeriano è ancora di proprietà del Napoli, ma è sicuro che né lui né il club campano hanno interesse nella prosecuzione di questo rapporto. Il giocatore vuole da tempo una nuova squadra, mentre De Laurentiis vorrebbe privarsi di un giocatore da 10 milioni all'anno d'ingaggio che non rientra nei piani di Conte. Ribaltone Osimhen, è successo davvero: cambia tutto.

