Sorpresa Demme può tornare in Italia | contatti con un club campano

Clamoroso colpo di scena nel calciomercato: l'ex Napoli Diego Demme potrebbe tornare in Italia, questa volta con un club campano. La notizia sta facendo il giro dei tifosi, lasciando tutti a chiedersi se si tratti di un semplice rumor o di un possibile ritorno tanto atteso. In un mercato sempre più imprevedibile, nulla è certo fino a quando le trattative non si concretizzano, ma una cosa è certa: il calcio italiano riserva sorprese incredibili.

In questi minuti spunta la notizia di calciomercato che lascia sorpresi tutti i tifosi del Napoli: l'affare riguarderebbe, in modo clamoroso, l'ex Diego Demme. Il calciomercato, si sa, è spesso terreno fertile di sorprese e colpi di scena, alcuni di essi impensabili e che lasciano spazio alla fantasia dei tifosi. Lo sanno bene i tifosi del Napoli che, a proposito di colpi sorprendenti, sono ormai a pochi passi dal grande acquisto a parametro zero, Kevin De Bruyne. Quest'ultimo, insieme Luca Marianucci, dovrebbero essere ufficializzati dal club del presidente Aurelio De Laurentiis, dopo che il numero uno dei partenopei ha annunciato che saranno diversi i tasselli da inserire in queste sessione di calciomercato.

In questa notizia si parla di: Demme Sorpresa Tornare Italia

