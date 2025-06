Sorpresa ad Ascea | spuntano due nidi di Caretta Caretta in pochi giorni

Una vera e propria sorpresa ad Ascea: in pochi giorni sono spuntati due nidi di Caretta caretta lungo il litorale di Marina di Ascea, tra i lidi Nardino e Brigantino. Questa seconda nidificazione della stagione 2025 conferma il crescente ritorno di questa affascinante specie sulle coste tirreniche, attirando l’attenzione di ambientalisti e appassionati. La curiosità ? Due nidificazioni in così breve tempo testimoniano l’importanza di tutelare e rispettare il fragile ecosistema marino di questa meravigliosa zona.

