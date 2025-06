Sonus Domini al Santuario della Madonna del Divino Amore dall’8 giugno

Dal 8 giugno, il Santuario della Madonna del Divino Amore ospita Sonus Domini, un evento che celebra la ricchezza della tradizione musicale religiosa italiana. Cinque spettacoli dal vivo con artisti di grande talento trasformeranno il santuario in un palcoscenico di emozioni e spiritualità, mettendo in luce il patrimonio culturale attraverso il repertorio liturgico e tradizionale. Un'occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della nostra storia musicale e spirituale.

La rassegna si articola in 5 spettacoli principali dal vivo con artisti di grande qualità che mettono in luce un contenuto centrale per la tradizione culturale italiana: il repertorio liturgico, paraliturgico o legato alle feste tradizionali più importanti.

In questa notizia si parla di: Sonus Domini Santuario Madonna

