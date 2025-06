Sono stata aggredita in ascensore da un uomo Si è buttato addosso a me e ho iniziato ad urlare fortissimo | il racconto di Gabriella Farinon

L’esperienza di Gabriella Farinon ci ricorda quanto la nostra sicurezza possa essere fragile e inaspettata. Durante un’intervista, l’amatissima ex signorina Buonasera ha condiviso un episodio che le è rimasto impresso: un’aggressione in ascensore che l’ha colpita nel cuore, costringendola a urlare per difendersi. La sua storia, ora raccontata con coraggio, ci invita a riflettere sull’importanza di essere sempre pronti a reagire di fronte alle minacce.

L’ex storia Signorina Buonasera della Rai, Gabriella Farinon, è stata ospite ieri, venerdì 6 giugno, di Caterina Balivo a “La Volta Buona” su Rai1. Durante l’intervista, l’ospite ha condiviso dettagli inediti della sua vita, inclusa un’esperienza traumatica del passato che, per rispetto della sua privacy, non aveva mai rivelato prima. Il manager Angelo Perrone ha spiegato: “Ci lega un evento piuttosto particolare; fu vittima di un’aggressione in ascensore negli anni Settanta e il suo aggressore è stato condannato da mio padre che era magistrato (Pasquale Perrone, presidente di Corte d’Assise a Roma, ndr)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata aggredita in ascensore da un uomo. Si è buttato addosso a me e ho iniziato ad urlare fortissimo”: il racconto di Gabriella Farinon

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stata Ascensore Sono Aggredita

Aggredita in ascensore da uno stupratore, viene salvata dai vicini: «Le ha graffiato il volto con un coltello». Si cerca l'uomo - Stava per rientrare a casa quando è stata seguita ... violentarla in ascensore. Una notte di paura per una 39enne che urlando ha richiamato l'attenzione dei vicini di casa: sono accorsi e l ... Si legge su msn.com

Aggredita in ascensore a Genova mentre fa le consegne, fotografa il molestatore - Genova – Stava effettuando alcune consegne per conto di Amazon, quando è stata aggredita ... sull’ascensore per scendere. «È stato in quel momento che, appena si sono chiuse le porte ... Secondo ilsecoloxix.it

Aggredisce donna in ascensore, arrestato - (ANSA) - MONZA, 27 GEN - Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna di 38 anni, aggredita ... e sono state avviate le ... Lo riporta ansa.it

HO LA SORELLA PIÚ BELLA D'ITALIA!? #SHORTS