Sono quasi morta per rifarmi il sedere Durante l’intervento ho pianto poi ho vomitato sangue | il drammatico racconto di Kayla Jade

Kayla Jade, star dei social e di OnlyFans, mette in guardia i suoi follower con un racconto sconvolgente. La giovane neozelandese, forte della sua esperienza, ha condiviso pubblicamente le difficoltà vissute durante un intervento estetico: tra pianti, vomito di sangue e momenti di paura. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale affidarsi solo a professionisti qualificati e non sottovalutare mai i rischi di procedure invasive.

Kayla Jade, star 30enne dei social (e di OnlyFans), proveniente dalla Nuova Zelanda, come riferisce il Daily Mail, sensibilizza i propri follower sull’importanza di prestare attenzione agli interventi chirurgici, senza sottovalutarli e affidandosi a mani esperti. Lo ha raccontato lei stessa su TikTok, in un video pubblicato due giorni fa, giovedì 5 giugno, e che attualmente conta 2,1 milioni di visualizzazioni. Kayla ha esordito ammettendo di essere stata piuttosto impulsiva scegliendo dove e quando fare l’intervento: “Sono quasi morta per il mio primo BBL (Brazilian Butt Lift, ovvero il lifting brasiliano ai glutei, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono quasi morta per rifarmi il sedere. Durante l’intervento ho pianto, poi ho vomitato sangue”: il drammatico racconto di Kayla Jade

