Sono morte diverse mucche che erano finite nel Villoresi

Un intervento tempestivo e complesso ha permesso di salvare la maggior parte delle mucche finite nel canale Villoresi tra Milano e Varese. Tuttavia, alcune non ce l’hanno fatta a causa della forte corrente. Le operazioni di recupero, portate avanti con l’ausilio di sommozzatori e squadre specializzate, si sono concluse nel tardo pomeriggio di venerdì, lasciando un senso di sollievo e tristezza per le perdite.

Si sono concluse nel tardo pomeriggio di venerdì le complesse operazioni di recupero dei bovini finiti nel canale Villoresi, nel tratto tra le province di Milano e Varese. Tutti gli animali sono stati recuperati: purtroppo, alcune mucche sono decedute a causa della forte corrente. Sommozzatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sono morte diverse mucche che erano finite nel Villoresi

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sono Mucche Villoresi Morte

Concluso il recupero delle mucche nel Villoresi, alcune sono morte trascinate dalla corrente | VIDEO - Le operazioni di recupero delle mucche nel Canale Villoresi, tra Milano e Varese, si sono concluse ieri pomeriggio, evidenziando il successo ma anche il dramma di questa emergenza.

Trenta mucche in fuga finiscono nel canale Villoresi: operazioni di salvataggio Partecipa alla discussione

Concluso il recupero delle mucche nel Villoresi, alcune sono morte trascinate dalla corrente | VIDEO - Si sono concluse nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno, le complesse operazioni di recupero delle mucche finite nel Canale Villoresi, nel ... Come scrive ilnotiziario.net

Sono morte diverse mucche che erano finite nel Villoresi - Si sono concluse nel tardo pomeriggio di venerdì le complesse operazioni di recupero dei bovini finiti nel canale Villoresi, nel tratto tra le province di Milano e Varese. Tutti gli animali sono stati ... Scrive milanotoday.it

Venti mucche cadono nel canale Villoresi a Lonate Pozzolo: la corrente le trascina fino ad Arconate - Una volta in acqua, gli animali non sono riusciti a risalire gli argini. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarle ... Scrive msn.com

Da, La Passione di CristoPadre mio, mi sono affezionato alla terraM.Luzi - Voce:Karl Esse