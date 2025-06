Sono devastato devo cancellare sei concerti in America per motivi di salute | lo rivela Rod Stewart

Una notizia che colpisce i fan di tutto il mondo: Rod Stewart, icona della musica britannica, ha annunciato la cancellazione di sei concerti negli Stati Uniti a causa di un'influenza. Nonostante le preoccupazioni crescenti, l’artista di 80 anni si prende una pausa momentanea per recuperare, lasciando tutti in attesa del suo ritorno sul palco. La sua salute viene prima di tutto, e i prossimi passi saranno fondamentali per tornare a entusiasmare il pubblico.

Preoccupazione per Rod Stewart. L’artista 80enne ha annunciato la cancellazione di sei concerti negli Stati Uniti “a causa di un’influenza che lo ha costretto a fermarsi temporaneamente”. La decisione, riferisce la BBC, arriva a pochi giorni dal suo attesissimo ritorno sul palco del Glastonbury Festival, dove il prossimo 29 giugno sarĂ protagonista del “legends slot” della domenica pomeriggio. Il cantante britannico ha comunicato la notizia ai fan tramite Instagram, scusandosi per l’inconveniente e promettendo un pronto ritorno: “ Mi dispiace tantissimo, amici. Sono devastato e mi scuso sinceramente per qualsiasi disagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono devastato, devo cancellare sei concerti in America per motivi di salute”: lo rivela Rod Stewart

