Sondrio si rifà il look | ciclabili e parcheggi attorno alla Castellina

Sondrio si rifà il look: un nuovo volto per la zona della Castellina, più vivibile e sostenibile. Oltre 18mila metri quadrati di spazi riqualificati, illuminati e videosorvegliati, arricchiti da percorsi ciclopedonali, alberi e arbusti, e un parcheggio con 200 posti auto. Questa trasformazione rappresenta un passo importante verso una città più green e moderna, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con nuove opportunità di mobilità e relax. L’intervento alla Castellina, da poco ultimato e necessario per riqualificare l’area, ha...

Sondrio, 7 giugno 2025 – I nuovi servizi e percorsi ciclopedonali hanno dato all’ area della Castellina una nuova veste. Una superficie complessiva di oltre 18mila metri quadrati riqualificata, illuminata e videosorvegliata, nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, 1 00 nuovi alberi e 600 arbusti messi a dimora, aiuole e un parcheggio con 200 posti auto. L’intervento alla Castellina, da poco ultimato e necessario per riqualificare l’area, ha ridisegnato l’ingresso a Sondrio da ovest. A conclusione dei lavori, il sindaco Marco Scaramellini, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco, ha riunito progettisti, tecnici e imprese che hanno contribuito alla riqualificazione dell’area per ringraziarli ed esprimere la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il risultato ottenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio si rifà il look: ciclabili e parcheggi attorno alla Castellina

